2018-12-20T15:25:24+03:00
Общество

На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери

В городе пройдет предновогодняя встреча губернатора с общественностью
Виктория ЖУКОВА
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Движение и парковка всех видов транспорта будут запрещеныДвижение и парковка всех видов транспорта будут запрещеныФото: Андрей МИРЕЙКО
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В Твери перекроют движение транспорта по Театральной площади. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы администрации города Владимир Прокудин.

Ограничение движения связано с проведением предновогодней встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями гражданского общества.

Движение и парковка всех видов транспорта будут запрещены с 23:00 20 декабря до 18:00 21 декабря. Проехать на территорию смогут автомобили, которые обеспечивают мероприятие.

Также Театральную площадь перекроют с 23:00 23 декабря до 16:00 24 декабря из-за детского праздника «Губернаторская елка».

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