2018-12-20T14:36:50+03:00
Общество

Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому

Мужчина надеялся скрыть от полиции, что в его бригаде работают мигранты
Виктория ЖУКОВА
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Он получил в качестве наказания штраф в размере 20 тысяч рублейОн получил в качестве наказания штраф в размере 20 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области прокуратура Лихославльского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о покушении на мелкую взятку.

5 октября прораб из Твери передал начальнику отделения по вопросам миграции ОМВД России по Лихославльскому району пять тысяч рублей. Он надеялся, что полицейский не составит протокол об административном правонарушении за нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ. Ведь в его бригаде трудились граждане из Республики Узбекистан.

Однако процесс передачи денег пресекли сотрудники полиции.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчину признали виновным в совершении преступления. Он получил в качестве наказания штраф в размере 20 тысяч рублей.

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