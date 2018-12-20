Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому

20 Дек. 14:36 2018-12-20T14:36:50+03:00

Он получил в качестве наказания штраф в размере 20 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчина надеялся скрыть от полиции, что в его бригаде работают мигранты

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В Тверской области прокуратура Лихославльского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о покушении на мелкую взятку.

5 октября прораб из Твери передал начальнику отделения по вопросам миграции ОМВД России по Лихославльскому району пять тысяч рублей. Он надеялся, что полицейский не составит протокол об административном правонарушении за нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ. Ведь в его бригаде трудились граждане из Республики Узбекистан.

Однако процесс передачи денег пресекли сотрудники полиции.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчину признали виновным в совершении преступления. Он получил в качестве наказания штраф в размере 20 тысяч рублей.