2018-12-20T14:04:21+03:00
Спорт

Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях

Больше всего получателей вознаграждения среди спортсменов, которые занимаются греблей и хоккеем
Виктория ЖУКОВА
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На эти цели выделено из бюджета региона направлено 3,4 млн рублейНа эти цели выделено из бюджета региона направлено 3,4 млн рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В Тверской области 65 тренеров и 190 спортсменов, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение. Средства им выделены за особые достижения на соревнованиях, прошедших в прошлом году. Вопрос о предоставлении выплат рассматривался на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

На эти цели выделено из бюджета региона направлено 3,4 млн рублей.

Больше всего получателей вознаграждения среди спортсменов, которые занимаются греблей на байдарках и каноэ, на лодках «Дракон», джиу-джитсу, а также среди хоккеистов.

В областном правительстве сообщили, что по уровню подготовки спортивного резерва и показателям в спорте высших достижений по итогам 2017 года тверской регион занимает 4 место в Центральном федеральном округе.

Размеры выплат варьируются от 2,7 тысяч рублей до 600 тысяч рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.

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