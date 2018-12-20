Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз
30 декабря театр «Премьер» представит в Твери концертную версию мюзикла "Испытание мага".
Возвращение мюзикла Виктора Гитина и Андрея Корякова - это беспрецедентное событие! И только один сеанс! - уточняют артисты.
Захватывающая фэнтезийная история повествует о том, как в качестве последнего испытания для подтверждения сана мага молодого волшебника Гело по поручению чародея Фадриуса отправляется за чудом – некоей субствнцией, которая поможет исполнит любое желлание.
Гело был вынужден проститься со своей невестой Лизи и пуститься в трудный и опасный путь.
Сможет ли он выполнить поручение Фадриуса? Увидится ли он с Лизи вновь? С кем повстречается на своем пути? Об этом и многом другом зритель узнает на спектакле-концерте.
Начало в 17.00.
ул. Желябова, 22.