Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-20T14:10:39+03:00

Спектакль покажут только один раз!

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30 декабря театр «Премьер» представит в Твери концертную версию мюзикла "Испытание мага".

Возвращение мюзикла Виктора Гитина и Андрея Корякова - это беспрецедентное событие! И только один сеанс! - уточняют артисты.

Захватывающая фэнтезийная история повествует о том, как в качестве последнего испытания для подтверждения сана мага молодого волшебника Гело по поручению чародея Фадриуса отправляется за чудом – некоей субствнцией, которая поможет исполнит любое желлание.

Гело был вынужден проститься со своей невестой Лизи и пуститься в трудный и опасный путь.

Сможет ли он выполнить поручение Фадриуса? Увидится ли он с Лизи вновь? С кем повстречается на своем пути? Об этом и многом другом зритель узнает на спектакле-концерте.

Начало в 17.00.

ул. Желябова, 22.