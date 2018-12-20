2018-12-20T14:10:39+03:00
Звезды

Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз

Начало спектакля в 17.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Спектакль покажут только один раз!Спектакль покажут только один раз!
Изменить размер текста:

30 декабря театр «Премьер» представит в Твери концертную версию мюзикла "Испытание мага".

Возвращение мюзикла Виктора Гитина и Андрея Корякова - это беспрецедентное событие! И только один сеанс! - уточняют артисты.

Захватывающая фэнтезийная история повествует о том, как в качестве последнего испытания для подтверждения сана мага молодого волшебника Гело по поручению чародея Фадриуса отправляется за чудом – некоей субствнцией, которая поможет исполнит любое желлание.

Гело был вынужден проститься со своей невестой Лизи и пуститься в трудный и опасный путь.

Сможет ли он выполнить поручение Фадриуса? Увидится ли он с Лизи вновь? С кем повстречается на своем пути? Об этом и многом другом зритель узнает на спектакле-концерте.

Начало в 17.00.

ул. Желябова, 22.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"
Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена
В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области
Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства
Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал
На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери
Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому
Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери