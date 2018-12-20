10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Причиной стало несоблюдение технике пожарной безопасности
На месте работали 10 огнеборцев Фото: архив "КП"
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В Тверской области в поселке Шахты в Нелидово произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 08:17 20 декабря. Прибыв на место, пожарные установили, что горит пристройка от пилорамы, которая принадлежит 48-летнему мужчине.
Пожар удалось потушить в 10:30.
В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что огонь повредил кровлю и стены по всей площади. Предположительная причина пожара – несоблюдении техники пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Ущерб устанавливается.
На месте работали 10 человек из отделения пожарно-спасательной части № 42 и отдельного поста пожарно-спасательной части № 42.