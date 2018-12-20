2018-12-20T13:22:39+03:00
Происшествия

10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области

Причиной стало несоблюдение технике пожарной безопасности
Виктория ЖУКОВА
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На месте работали 10 огнеборцев Фото: архив "КП"На месте работали 10 огнеборцев Фото: архив "КП"
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В Тверской области в поселке Шахты в Нелидово произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 08:17 20 декабря. Прибыв на место, пожарные установили, что горит пристройка от пилорамы, которая принадлежит 48-летнему мужчине.

Пожар удалось потушить в 10:30.

В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что огонь повредил кровлю и стены по всей площади. Предположительная причина пожара – несоблюдении техники пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Ущерб устанавливается.

На месте работали 10 человек из отделения пожарно-спасательной части № 42 и отдельного поста пожарно-спасательной части № 42.

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