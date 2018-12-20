2018-12-20T13:01:48+03:00
Происшествия

Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области

Они в заведении распивали алкоголь
Виктория ЖУКОВА
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Стражи правопорядка установили местонахождение и личность злоумышленникаСтражи правопорядка установили местонахождение и личность злоумышленникаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в краже. 42-летний житель Нелидова заметил, что у него при невыясненных обстоятельствах пропали 15 000 рублей. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Было установлено, что в день происшествия потерпевший распивал алкоголь в одном из кафе с малознакомым мужчиной. Когда заявитель ненадолго отлучился, приятель похитил деньги из его сумки.

Стражи правопорядка установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 32-летний безработный житель Нелидовского района. Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги он потратил по своему усмотрению - рассказали в региональном УМВД России по Тверской области.

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