У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-20T18:19:31+03:00

В ЦФО кредитов у населения больше лишь в Москве и Московской области. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Общая сумма выданных жителям Тверской области кредитов с начала 2018 года составила примерно 1 миллиард евро: 74,4 млрд рублей (подробнее - читайте здесь).

Из них: 54,8 млрд рублей - сумма кредитов, выданных на потребительские нужды и 19,6 млрд рублей - сумма ипотечных кредитов.

В ЦФО кредитов у населения больше лишь в Москве и Московской области, а также в Белгородской, Воронежской и Тульской областях. Среди ближайших соседей — Новгородской, Псковской, Вологодской, Ярославской и Смоленской областей — Верхневолжье является лидером по долгам населения банкам.