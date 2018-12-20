2018-12-20T18:19:31+03:00
Экономика

У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов

Статистику кредитования населения подвёл Банк России
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В ЦФО кредитов у населения больше лишь в Москве и Московской области.В ЦФО кредитов у населения больше лишь в Москве и Московской области.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Общая сумма выданных жителям Тверской области кредитов с начала 2018 года составила примерно 1 миллиард евро: 74,4 млрд рублей (подробнее - читайте здесь).

Из них: 54,8 млрд рублей - сумма кредитов, выданных на потребительские нужды и 19,6 млрд рублей - сумма ипотечных кредитов.

В ЦФО кредитов у населения больше лишь в Москве и Московской области, а также в Белгородской, Воронежской и Тульской областях. Среди ближайших соседей — Новгородской, Псковской, Вологодской, Ярославской и Смоленской областей — Верхневолжье является лидером по долгам населения банкам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"
Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена
В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области
Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства
Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал
На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери
Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому
Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях
Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери