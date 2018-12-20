Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-20T12:27:15+03:00

Полицейские, авто и лесные инспекторы проверяют у граждан наличие сопроводительных документов на елки

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В Тверской области с 17 по 31 декабря 2018 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Ёлочка". Основная его цель - это предотвратить незаконную рубку хвойных деревьев.

Ловят браконьеров лесные инспекторы, лесопользователи и сотрудники полиции, которые проводят регулярные патрулирования хвойных участков лесов. Также автоинспекторы будут проверять у водителей, которые перевозят хвойные деревья, сопроводительные документы.

Купить живую ель жители Твери смогут на специальных "Елочных базарах", которые начали свою работу 20 декабря. На них продаются ели, выращенные на лесных участках, подлежащих расчистке или срубке для ухода за лесом. Рубка таких деревьев не нанесет вреда лесам области и окружающей среде.

Если вы стали свидетелей незаконной рубки елей или других нарушениях лесного законодательства, сообщить об этом по телефону 8-800-100-94-00 (региональный номер 8-800-100-90-25).

Напоминим, что за незаконную рубку деревьев предусмотрены штрафы до четырех тысяч рублей для физических лиц, до сорока тысяч рублей для должностных и до трехсот тысяч рублей для юридических лиц.