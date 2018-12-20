2018-12-20T12:25:26+03:00
Общество

Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери

Продукцию изъяли специалисты Таможни и Россельхознадзора во время проверки оптовых продуктовых складов.
Виктория ТУШКОВА
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Сыры уничтожат в соответствии с действующим законодательством.Сыры уничтожат в соответствии с действующим законодательством.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Рейд прошел в рамках Плана совместных мероприятий Управления Россельхознадзора по Тверской области и Тверской таможни

Проверяющие изъяли со складов на бульваре Уанова более 33 кг сыров неустановленного происхождения и запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию — сообщают в региональном Управлении Россельхознадзора.

Продукцию изъяли на складе № 34 у ИП Ханаева Ибрагима Рамазан и на складе № 42 у ИП Джабраилова Аслана Джамиль оглы.

Сыры уничтожат в соответствии с действующим законодательством.

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