Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Продукцию изъяли специалисты Таможни и Россельхознадзора во время проверки оптовых продуктовых складов.
Сыры уничтожат в соответствии с действующим законодательством.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
Рейд прошел в рамках Плана совместных мероприятий Управления Россельхознадзора по Тверской области и Тверской таможни
Проверяющие изъяли со складов на бульваре Уанова более 33 кг сыров неустановленного происхождения и запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию — сообщают в региональном Управлении Россельхознадзора.
Продукцию изъяли на складе № 34 у ИП Ханаева Ибрагима Рамазан и на складе № 42 у ИП Джабраилова Аслана Джамиль оглы.
Сыры уничтожат в соответствии с действующим законодательством.