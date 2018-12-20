Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-20T12:00:18+03:00

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Во время новогодних праздников жители смогут обратиться за помощью в медучреждения. График работы основных медицинских организаций региона в праздничные выходные сообщили в министерстве здравоохранения Тверской области.

Поликлиники и женские консультации будут работать 31 декабря 2018 года, 3 и 6 января 2019 года с 9:00 до 15:00. Принимать пациентов будут дежурные врачи: терапевт, педиатр, невролог, хирург, гинеколог и стоматолог. Также можно будет выписать лекарства, обратиться в службу неотложной помощи или вызвать на дом врача.

В стационарах дежурная смена работает 30 декабря 2018 года, а также 1, 2, 4, 5, 7, 8 января 2019 года по графику выходных и праздничных дней. 31 декабря 2018 года, 3 и 6 января 2019 года запланированы врачебные обходы, приём и своевременная выписка пациентов.

В праздники будут работать и травматологические пункты:

31 декабря 2018 года, 2, 4, 6 и 7 января 2019 года - круглосуточно; 1, 3, 5 и 8 января 2019 года - с 08:00 до 19:00 обратиться можно будет в больницу №1

30 декабря 2018 года, 3 и 6 января 2019 года - круглосуточно; 31 декабря, 2, 4, 5, 7 и 8 января 2019 года - с 8:00 до 19:00 в пункт больницы №6.

1, 5 и 8 января 2019 года - круглосуточно; 30 и 31 декабря 2018 года, 2, 3, 4, 6, 7 января 2019 года - с 8:00 до 19:00 - в больницу №7.

К стоматологу можно будет попасть с 8:00 до 14:00. 2 января 2019 года прием будет идти в стоматологической поликлинике №1, 3 января в стоматологической поликлинике №2, 4 января - в №3, 3 и 6 января в стоматологическом кабинете больнице №6, 8 января в областной стоматологической поликлинике, а 3 и 5 января будет работать детская стоматологическая поликлиника.

Кроме того, стоматологический кабинет экстренной и неотложной помощи в поликлинике больницы №1 будет работать в круглосуточном режиме.