2018-12-20T11:25:14+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области

Серьезных увечий в аварии никто не получил
Альберт БОЙКОВ
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Серьезно в ДТП никто не пострадал Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиСерьезно в ДТП никто не пострадал Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 19 декабря, в Конаково Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя иномарками. Авария случилась в 16:40 на пересечении улиц Свободы и Новая у дома №135.

Дорожные полицейские выяснили, что 40-летний водитель "Kia Rio" при повороте налево по зеленому сигналу светофору не уступил дорогу "Reno Logan", который двигался со встречного направления прямо.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка "Kia", которая смогла самостоятельно обратиться за помощью к врачам.

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