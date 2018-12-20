2018-12-20T11:12:53+03:00
Происшествия

В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери

Одна из потерпевших получила тяжелые травмы
Альберт БОЙКОВ
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Водитель "Nissan" нарушил ПДД Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель "Nissan" нарушил ПДД Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 19 декабря, в Твери произошло два ДТП с участием пешеходов. Первая авария случилась на улице Паши Савельевой в районе дома №23, когда на часах было около 18:00. ТАм 52-летний водитель "Nissan X-trail" сбил 62-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами потерпевшая попала в больницу.

А около 21:30 на Сахаровском шоссе в районе дома №2, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. После аварии водитель поспешил скрыться.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, женщина получила в аварии тяжелые травмы.

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