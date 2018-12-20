Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водители не смогли выяснить, кто из них виноват
Автомобили столкнулись на регулируемом перекрестке Фото: УГИБДД России по Тверской облсти
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В Твери столкнулись две отечественные легковушки. Авария произошла 19 декабря около 21:45на проспекте Чайковского, в районе дома № 35.
25-летний водитель автомобиля ВАЗ 21154 проезжал регулируемый перекрёсток, когда в него врезался ВАЗ 21099. За рулем второй легковушки был 45-летний мужчина.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водители дали противоречивые показания. Поэтому материал дорожно-транспортного происшествия был направлен на административное расследование.
В аварии травмы получил водитель и 47-летний пассажир ВАЗа 21099. Их с травмами доставили в больницу.