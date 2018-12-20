Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-20T11:00:54+03:00

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В среду, 19 декабря, в деревне Лоховское у дома №36, что в Удомельском районе Тверской области, произошла авария с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было 09:30.

Дорожные полицейские выяснили, что 50-летний водитель "УАЗа" не справился с управлением, и съехав в кювет врезался в линию электропередач. Без пострадавших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 53-летний пассажир находившийся на переднем сиденье был доставлен с различными травмами в больницу.