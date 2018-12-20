2018-12-20T11:00:54+03:00
Происшествия

Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области

В аварии пострадал его пассажир
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Пассажир "УАЗа" попал с травмами в больницуПассажир "УАЗа" попал с травмами в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В среду, 19 декабря, в деревне Лоховское у дома №36, что в Удомельском районе Тверской области, произошла авария с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было 09:30.

Дорожные полицейские выяснили, что 50-летний водитель "УАЗа" не справился с управлением, и съехав в кювет врезался в линию электропередач. Без пострадавших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 53-летний пассажир находившийся на переднем сиденье был доставлен с различными травмами в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"
Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена
В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области
Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства
Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал
На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери
Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому
Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях
Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери