Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В аварии пострадал его пассажир
Пассажир "УАЗа" попал с травмами в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 19 декабря, в деревне Лоховское у дома №36, что в Удомельском районе Тверской области, произошла авария с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было 09:30.
Дорожные полицейские выяснили, что 50-летний водитель "УАЗа" не справился с управлением, и съехав в кювет врезался в линию электропередач. Без пострадавших не обошлось.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 53-летний пассажир находившийся на переднем сиденье был доставлен с различными травмами в больницу.