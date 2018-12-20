2018-12-20T10:38:43+03:00
Происшествия

В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу

Трагедия произошла 19 августа в Осташковском районе
Виктория ЖУКОВА
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Мужчину судят в Тверском областном суде Фото: архив "КП"Мужчину судят в Тверском областном суде Фото: архив "КП"
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Сегодня, 20 декабря в Тверском областном суде началось судебное следствие по уголовному делу об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. Дело будет рассматривать судья единолично в закрытом судебном заседании.

Напомним, по подозрению в убийстве школьницы из Санкт-Петербурга задержан 62-летний ранее судимый мужчина. Трагедия произошла 19 августа около деревни Жар Осташковского района.

По версии следствия, злоумышленник заметил девочку на дороге, когда она каталась на велосипеде. После преступления мужчина выбросил орудия, а также свою одежду на различные участки местности в районе деревень Жар, Ляпино, Сорога Осташковского района.

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