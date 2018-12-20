Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
В Твери по-прежнему перекрыта улица 15 лет Октября. Ограничено движение транспорта на перекрестке с улицей Озерной.
Это перекрытие для автомобилистов - настоящая неожиданность, так как соответствующих знаков на проспекте Победы нет.
Водители нашли выход - они объезжаю раскопки прямо по тротуару возле бассейна “Дельфин”.
Напомним, перекрыли часть дороги из-за аварии на теплотрассе. Пока ведутся ремонтные работы в соседних домах отключено отопление. Без тепла жители сидели 19 декабря, потом ночью отопление в дома пустили. Сегодня, 20 декабря, с 10:00 отопление вновь временно отключат. Восстановят подачу тепла только после 20:00.
Стоит отметить, что за окном стоит минусовая температура. Сегодня синоптики обещают до - 11 градусов.
Водители объезжаю раскопки прямо по тротуаруФото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА