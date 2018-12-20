2018-12-20T10:01:44+03:00
Общество

Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери

А автомобилисты страдают из-за перекрытия улицы 15 лет Октября
Виктория ЖУКОВА
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Улица 15 лет Октября перекрытаУлица 15 лет Октября перекрытаФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери по-прежнему перекрыта улица 15 лет Октября. Ограничено движение транспорта на перекрестке с улицей Озерной.

Это перекрытие для автомобилистов - настоящая неожиданность, так как соответствующих знаков на проспекте Победы нет.

Водители нашли выход - они объезжаю раскопки прямо по тротуару возле бассейна “Дельфин”.

Напомним, перекрыли часть дороги из-за аварии на теплотрассе. Пока ведутся ремонтные работы в соседних домах отключено отопление. Без тепла жители сидели 19 декабря, потом ночью отопление в дома пустили. Сегодня, 20 декабря, с 10:00 отопление вновь временно отключат. Восстановят подачу тепла только после 20:00.

Стоит отметить, что за окном стоит минусовая температура. Сегодня синоптики обещают до - 11 градусов.

Водители объезжаю раскопки прямо по тротуару Фото: Виктория ЖУКОВА

Водители объезжаю раскопки прямо по тротуаруФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

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