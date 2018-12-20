2018-12-20T09:02:31+03:00
Общество

15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области

Она направлялась в областной центр
Виктория ЖУКОВА
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Девушку ищут уже три дня Фото: ВПСО "Сова"Девушку ищут уже три дня Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области разыскивают Иванову Анастасию. 15-летняя девушка утром 17 декабря ушла из дома в Удомле (улица Курчатова, 22)и не вернулась.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» сообщают, что девушка собиралась поехать в Тверь. Однако до сих пор ее местонахождение не известно.

Ростом пропавшая около 165 сантиметров. У нее темные глаза и волосы до плеч оттенка «красное дерево». Девушка носит очки в розовой оправе. Также у нее есть шрам на животе после операции.

Одета была либо в серую шубу, либо в голубую спортивную куртку, черные брюки, черную шапку и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8-910-937-38-50 или 102.

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