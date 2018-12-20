Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-20T09:33:37+03:00

По доследственной проверке будет принято процессуальное решение Фото: Мария ЛЕНЦ

Были также нарушены правила вывоза и утилизации опасных отходов

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В Тверской области Калининский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проводит доследственную проверку по факту нахождения в подвале школы опасных объектов.

Длительное время в подвальном помещении школы в Эммаусе хранились тысячи отработанных ртутных ламп (отходы первого класса опасности). Также вывоз и утилизация их проводились без соблюдения норм безопасности.

После доследственной проверки уже будет принято процессуальное решение.