2018-12-20T09:33:37+03:00
Происшествия

Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области

Были также нарушены правила вывоза и утилизации опасных отходов
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
По доследственной проверке будет принято процессуальное решениеПо доследственной проверке будет принято процессуальное решениеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Тверской области Калининский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проводит доследственную проверку по факту нахождения в подвале школы опасных объектов.

Длительное время в подвальном помещении школы в Эммаусе хранились тысячи отработанных ртутных ламп (отходы первого класса опасности). Также вывоз и утилизация их проводились без соблюдения норм безопасности.

После доследственной проверки уже будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"
Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена
В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области
Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства
Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал
На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери
Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому
Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях
Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери