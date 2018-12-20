В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса

СЕГОДНЯ 08:42 2018-12-20T08:42:29+03:00

Скоро яичницу на завтрак не все смогут себе позволить Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Данные об изменении средних потребительских цен на прошлой неделе в Тверском регионе опубликовал Тверьстат. В Верхневолжье продолжают дорожать куриные яйца. Десяток их уже стоит в среднем 65 рублей 71 копейку – цена увеличилась еще на 6,5%.

Поднялись в цене также мясные консервы – на 4,9%, мука – на 3,2%, пшено – на 2,5%, а конфеты и молоко 2,5-3,2% жирности на 2%.

Среди овощей в ведомстве отметили небольшой прирост на лук, картофель и капусту. А вот морковь цену сбросила.

Дешевле стали печенье – на 2,7%, колбаса и сосиски на 2%, а также сметана на 1,2%.