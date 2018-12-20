Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-20T08:07:18+03:00

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В Твери специализированный следственный отдел УМВД России ищет очевидцев наезда на школьника. Авария произошла в Больших Перемерках 19 декабря 2018 года около 07:25.

Восьмилетний мальчик переходил Московское шоссе по пешеходному переходу возле дома № 68А справа налево по ходу движения транспорта. Его не заметил и сбил 39-летний водитель автомобиля «Шкода».

В результате аварии мальчик с травмами был госпитализирован в больницу.

Любую имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам 8-952-064-47-89 и 8-4822-58-06-27.