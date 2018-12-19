Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Начало в 12.00
Вход свободный
Изменить размер текста:
23 декабря в большой читальный зал Боблиотеки имени Горького Твери приглашают всех любителей настольных игр.
Большая новогодняя игротека обещает и порадовать, и приятно удивить. Помимо разнообразных, атмосферных игр на встрече будут разыгрываться горячие новинки игрушек, а также пройдет турнир по Манчкину.
Условия розыгрыша и турнира тут:
Время встречи: с 12.00-18.00.
Вход свободный (с собой читательский билет).