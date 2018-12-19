Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери

19 Дек. 23:06 2018-12-19T23:06:28+03:00

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23 декабря в большой читальный зал Боблиотеки имени Горького Твери приглашают всех любителей настольных игр.

Большая новогодняя игротека обещает и порадовать, и приятно удивить. Помимо разнообразных, атмосферных игр на встрече будут разыгрываться горячие новинки игрушек, а также пройдет турнир по Манчкину.

Условия розыгрыша и турнира тут:

Время встречи: с 12.00-18.00.

Вход свободный (с собой читательский билет).