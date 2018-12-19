2018-12-19T22:56:01+03:00
Общество

Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову

Начало в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
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20 декабря в Славянском зале библиотеки имени Горького состоится вторая встреча цикла "Варламовские вечера", посвящённая Заслуженному работнику культуры РФ, общественному деятелю Владимиру Александровичу Ершову (1943-2002).

Напомним, "Варламовские вечера" - цикл встреч, посвященный выдающимся деятелям культуры и искусства Тверского края. И на первой встрече 30 января этого года вспоминали тверского художника Владимира Максимовича Варламова (1937-2016). то и дало название всему циклу.

Имя Владимира Ершова известно не только нескольким поколениям тверичан, но и далеко за пределами региона. Его помнят, как организатора первого в Калинине молодёжного кафе-клуба, фестивалей искусств и джазовой музыки, как директора ДК «Металлист» Калининского вагоностроительного завода, как разработчика сценария первого Дня города Калинина, как книгоиздателя, как инициатора и руководителя многих других культурных проектов.

Ведущая вечера - Татьяна Константиновна Пушай, филолог, журналист, общественный деятель.

Начало встречи в 16.00.

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