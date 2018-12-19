2018-12-19T22:45:16+03:00
Общество

Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя

Для нее оборудовали отдельное помещение
Ирина ТАРАСОВА
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На днях икона Михаила Тверского и Анны Кашинкой нашла свое место в Севастополе. Напомним, она была написана этой осенью в Твери специально для этого города. Изначально икону планировалось передать в один из храмов Города-Героя, однако все сложилось иначе.

- Мы очень дружны с преподавательским составом Севастопольского педагогического колледжа имени Петра Менькова. В последний наш приезд, так как он прошел в рамках памяти Михаила Тверского мы привезли им книги о нашем святом. Узнав об иконе руководство колледжа попросило нас оставить её у них. Мы немного подумали и согласились, тем более что сами учащиеся очень хорошо к этой идее отнеслись, - рассказывает протоиерей Роман Манилов.

Специально для тверской иконы оборудовали особое помещение при входе в колледж. Теперь она там и находится.

Интересно в данной ситуации то, что данный педагогический колледж изначально для сирот и детей участников обороны Севастополя в Крымскую войну основал 131 год назад наш земляк – тверской генерал Петр Меньков. Так что тверская икона, покинув Тверь, попала туда, где по-прежнему наш город вспоминают с благодарностью.

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