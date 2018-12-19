Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
В период новогодних праздников и зимних каникул в Верхневолже запланировано провести более тысячи мероприятий, в которых будут принимать участие дети.
Дабы обезопасить подрастающее поколение от возможных неприятностей и чрезвычайных ситуаций региональное Управление Роспотребнадзора направило в областной Минздрав, Минобразования, Министерство соцзащиты и Комитет по делам культуры свои предложения и рекомендации.
Кроме того, в рамках подготовки к праздникам сотрудники роспотребнадзора организовали проверки организаций общепита и продавцов новогодних подарков.
- Отобрано и исследовано 120 проб пищевых продуктов (в том числе кондитерских изделий), из которых 3% не соответствовали гигиеническим нормативам, - сообщает ведомство. - По фактам выявленных нарушений виновные привлечены к административной ответственности. Контроль продолжится на протяжении всех праздников.