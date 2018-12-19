51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей

19 Дек. 19:01 2018-12-19T19:01:33+03:00

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В Тверской области обокрали дачный дом 40-летнего москвича, который находится в деревне Вараксино Конаковского района. Владелец обратился в полицию. Воры забрали бытовую технику, бензо- и электроинструменты на 30 тысяч рублей.

Полицейские обследовали место происшествия и места возможного сбыта краденого. Также на поиск злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Личность подозреваемого в краже установили сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Конаковскому району совместно с экспертами-криминалистами ЭКЦ УМВД. Им оказался 51-летний житель Калининского района.

Как рассказали в УМВД России по Тверской области, в содеянном мужчина сознался. В его отношении уже возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.