Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате

19 Дек. 18:08 2018-12-19T18:08:35+03:00

Также в планах у руководства возобновить производство

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В Тверской области был решен вопрос с новым собственником Торжокского вагоностроительного завода.

Предприятие было приобретено на публичных торгах через дочернюю компанию. У инвестора в приоритетных задачах стоит возобновление производства в следующем году, а также урегулирование вопроса задолженности по заработной плате сотрудникам.

Напомним, что основной специализацией Торжокского вагоностроительного завода является разработка и производство электропоездов, а также грузовых и специализированных вагонов локомотивной тяги. В 2016 году завод был объявлен банкротом.