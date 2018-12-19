Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Также в планах у руководства возобновить производство
Сотрудникам выплатят долгиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В Тверской области был решен вопрос с новым собственником Торжокского вагоностроительного завода.
Предприятие было приобретено на публичных торгах через дочернюю компанию. У инвестора в приоритетных задачах стоит возобновление производства в следующем году, а также урегулирование вопроса задолженности по заработной плате сотрудникам.
Напомним, что основной специализацией Торжокского вагоностроительного завода является разработка и производство электропоездов, а также грузовых и специализированных вагонов локомотивной тяги. В 2016 году завод был объявлен банкротом.