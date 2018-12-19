Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери

19 Дек. 17:21 2018-12-19T17:21:23+03:00

Чтобы женщина не рассказала о случившемся, он ее убил Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Тверской областной суд решается вопрос о назначении даты слушания уголовного дела в отношении жителя Конаковского района. По версии следствия, мужчина изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера с применением насилия со своей родственницей.

Чтобы женщина не рассказала о случившемся, он ее убил. Причем преступления мужчина совершил на глазах маленького сына погибшей в их квартире.

После этого злоумышленник достал из рюкзака женщины телефон, деньги и скрылся с похищенным с места преступления.

Напомним, что у подозреваемого ранее уже была судимость, и он уклонился уклонения от административного надзора.