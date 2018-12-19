7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
В Тверской области планируют реализовать инвестиционные программы в сфере электроэнергетики. Этот вопрос обсудили 19 декабря на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Нововведения помогут снизить аварийность на электросетях, обеспечить надежность и доступность услуг электроснабжения для потребителей, в том числе промышленных предприятий.
В пресс-службе областного правительства сообщили, что общий объем инвестиций программы на 2018-2020 годы составляет порядка 7 млрд рублей. Среди основных планируемых мероприятий – реконструкция, модернизация линий электропередач и подстанций, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный, создание и модернизация автоматической системы учета электроэнергии, приведение в порядок просек.
Напомним, что сейчас в Тверской области завершаются масштабные учения энергетиков.