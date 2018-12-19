7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области

19 Дек. 16:35 2018-12-19T16:35:29+03:00

Этот вопрос обсудили на заседании регионального правительства

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В Тверской области планируют реализовать инвестиционные программы в сфере электроэнергетики. Этот вопрос обсудили 19 декабря на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Нововведения помогут снизить аварийность на электросетях, обеспечить надежность и доступность услуг электроснабжения для потребителей, в том числе промышленных предприятий.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что общий объем инвестиций программы на 2018-2020 годы составляет порядка 7 млрд рублей. Среди основных планируемых мероприятий – реконструкция, модернизация линий электропередач и подстанций, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный, создание и модернизация автоматической системы учета электроэнергии, приведение в порядок просек.

Напомним, что сейчас в Тверской области завершаются масштабные учения энергетиков.