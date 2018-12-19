2018-12-19T16:35:29+03:00
Политика

7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области

Этот вопрос обсудили на заседании регионального правительства
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Нововведения помогут снизить аварийность на электросетяхНововведения помогут снизить аварийность на электросетяхФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Тверской области планируют реализовать инвестиционные программы в сфере электроэнергетики. Этот вопрос обсудили 19 декабря на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Нововведения помогут снизить аварийность на электросетях, обеспечить надежность и доступность услуг электроснабжения для потребителей, в том числе промышленных предприятий.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что общий объем инвестиций программы на 2018-2020 годы составляет порядка 7 млрд рублей. Среди основных планируемых мероприятий – реконструкция, модернизация линий электропередач и подстанций, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный, создание и модернизация автоматической системы учета электроэнергии, приведение в порядок просек.

Напомним, что сейчас в Тверской области завершаются масштабные учения энергетиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи