Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи
На следующей неделе пройдет последняя в этом году экскурсия в фонды Тверской областной картинной галереи. Посетить запасники музея можно 27 декабря. Начало экскурсии запланировано на 11:00 (сбор группы в 10:50 в вестибюле здания на улице Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1).
Жители Твери смогут познакомиться со всем богатством коллекции галереи, а также узнать множество интересных фактов создания предметов искусства, музейного хранения и тонкостей работы реставраторов.
Попасть на экскурсию можно только по предварительной записи по телефону 39-80-35. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.
Займет прогулка по архивам два часа.