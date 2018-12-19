Гражданина Узбекистана, призывавшего к терроризму, заключили под стражу в Твери

19 Дек. 15:37 2018-12-19T15:37:54+03:00

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По сообщению пресс-службы Заволжского районного суда города Теври, 18 декабря судебным постановлением гражданин республики Узбекистан, обвиняемый в публичной демонстрации материалов террористического характера, был заключён под стражу.

Молодой мужчина, 1985 года рождения, обвиняется по части 1 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

Дело было возбуждено по факту демонстрации им фото- и видео- материалов, содержащих информацию, призывающую к терроризму, обосновывающую и оправдывающую терроризм и деятельность запрещённой на территории Росийской Федерации террористической организации «ИГИЛ».

Назначенный срок заключения - до 14 февраля 2019 года.