В Твери осудили пару наркокурьеров из Татарстана

19 Дек. 14:37 2018-12-19T14:37:44+03:00

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Калининский районный суд Твери вынес обвинительное заключение в отношении 25-летнего мужчины и 20-летней девушки, которые распространяли наркотики на территории областной столицы. Во время следствия было установлено, что для молодая пара приехала из республики Татарстан, после чего занялась бесконтактным распространением наркотиков.

Однако второго августа криминальная пара была задержана полицейскими в Заволжском поселке. Во время обыска в съемной квартире подозреваемых силовики нашли более 50 грамм наркотиков.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд приговорили мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а девушку к 8 годам исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.