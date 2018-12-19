2018-12-19T14:30:45+03:00
Общество

Предприятия-фантомы производят и продают сливочное масло в Тверской области

Виктория ТУШКОВА
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Пример фальсификата. Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области.Пример фальсификата. Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области.
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О производственных предприятиях, существующих только на бумаге, предупредил региональный Россельхознадзор

- ООО «ПродТорг» и ООО «Нелидовский молочный завод» существуют только юридически. По документам ООО «ПродТорг» расположен в Твери на улице Георгия Димитрова, 55. ООО «Нелидовский молочный завод» находится в поселке Южный Нелидовского района на улице Маресьева, дом 1, корпус Б. В реальной действительности по указанным адресам предприятий нет, но молочная продукция под их брендами, выпускаемая неизвестно кем, поступает в бюджетные учреждения и торговые точки Твери, Тверской области и других регионов России, - говорится в официальном сообщении Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Как показали лабораторные анализы, под данными марками производится и выпускается в оборот фальсифицированное сливочное масло. Данная подукция успела распространиться в торговых сетях за пределами нашего региона: в Московской, Ярославской и Вологодской областях. Управлением Россельхознадзора предпринимаются меры для прекращения оборота фальсифицированного масла.

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