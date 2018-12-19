Девятилетнего мальчика иномарка сбила на "зебре" в Твери

19 Дек. 15:38 2018-12-19T15:38:21+03:00

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В Твери сбили девятилетнего мальчика. Авария произошла утром 19 декабря в Больших Перемерках.

Водитель иномарки не успел остановиться перед ребенком, который стал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №70 по Московскому шоссе.

Подробности дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Школьника госпитализировали в больницу с травмами.

Водителям напоминают, что зимой следует удвоить бдительность. Важно помнить, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается.