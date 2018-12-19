22-летний парень отправится в колонию за нападение на женщину в Тверской области
В Тверской области прокуратура Бельского района в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу о хищении чужого имущества.
Вечером 10 ноября этого года 22-летний парень напал на женщину на центральной улице в Белом. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения и нуждался в деньгах. Поэтому он силой вырвал из рук женщины сумку, ущерб составил – почти 14 тысяч рублей.
В пресс-службе областной прокуратуре сообщили, что обвиняемый ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе за разбойное нападение. Его задержали полицейские при попытке покинуть территорию района.
Бельский районный суд назначил парню полтора года исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.