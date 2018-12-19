2018-12-19T14:23:01+03:00
Общество

Почти вдвое увеличат финансирование, направленное на улучшение жизни на селе в Тверской области

Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов
Виктория ЖУКОВА
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Выделено на 45,6 млн рублей больше, чем в 2018 годуВыделено на 45,6 млн рублей больше, чем в 2018 годуФото: Валерий РОМАНОВ
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В следующем году в Тверской области почти в два раза увеличат объемы государственной финансовой поддержки, которая направлена на развитие социальной инфраструктуры, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Всего на эти цели планирует выделить свыше 88,6 млн рублей - на 45,6 млн рублей больше, чем в 2018 году. Средства пойдут из федеральных и областных бюджетов

В областном правительстве уточнили, что в этом году для жителей сельских территорий введено и приобретено 1756 кв. м жилья. Свои жилищные условия смогли улучшить 17 семей, в том числе 12 молодых.

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