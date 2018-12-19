Два парня украли из автомобиля в Тверской области аккумулятор и инструменты

19 Дек. 13:38 2018-12-19T13:38:55+03:00

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В Тверской области в полицию с заявлением о краже обратился 39-летний житель Ржева. Мужчина рассказал, что из его автомобиля похитили аккумулятор и инструменты. Машину он припарковал возле своего дома.

На месте происшествия стражи правопорядка опросили владельца автомобиля, составили описание похищенного имущества, а эксперты изъяли следы обуви и микрочастицы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых в краже. Ими оказались двое безработных мужчин в возрасте 24 и 27 лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Злоумышленники в содеянном сознались. За кражу им грозит до пяти лет колонии.