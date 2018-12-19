Из-за ремонта на теплотрассе перекрыта часть улицы 15 лет Октября в Твери

19 Дек. 13:00 2018-12-19T13:01:00+03:00

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В Твери днем 19 декабря перекрыли движение транспорта на пересечении улиц 15 лет Октября и Озёрной у бассейна "Дельфин". На этом участке произошла авария на теплотрассе. На месте уже работают ремонтные бригады. Повреждения обещают устранить в кротчайшие сроки.

Пока идут ремонтные работы в соседних к этому перекрестку домах отключили отопление. Подачу тепла планируют возобновить после 20:00.

Водителям следует удвоить бдительность и по возможности выбирать пути объезда, например, через улицу Орджоникидзе.