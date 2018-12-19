Из-за ремонта на теплотрассе перекрыта часть улицы 15 лет Октября в Твери
В соседних домах отключили отопление
Подачу тепла планируют возобновить после 20:00Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери днем 19 декабря перекрыли движение транспорта на пересечении улиц 15 лет Октября и Озёрной у бассейна "Дельфин". На этом участке произошла авария на теплотрассе. На месте уже работают ремонтные бригады. Повреждения обещают устранить в кротчайшие сроки.
Пока идут ремонтные работы в соседних к этому перекрестку домах отключили отопление. Подачу тепла планируют возобновить после 20:00.
Водителям следует удвоить бдительность и по возможности выбирать пути объезда, например, через улицу Орджоникидзе.