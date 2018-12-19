Оплачивать холодную воду и канализацию по-прежнему следует по квитанции «Тверь Водоканала»

19 Дек. 12:15 2018-12-19T12:15:06+03:00

Это касается тех жителей многоквартирных домов, кто до сих пор получал квитанции напрямую от ООО «Тверь Водоканал». Таких абонентов без посредничества УК или ТСЖ в областной столице около 140 тысяч.

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В декабре 2018 года часть жителей Твери получили единый платежный документ от ООО «ЕРКЦ». В нем есть строка «ХВС на СОИ», которая означает холодное водоснабжение на содержание общего имущества. То есть индивидуальное потребление и объем канализования здесь не учитываются. Всем, кто ранее получал квитанции от «Тверь Водоканала», они будут приходить по-прежнему.

«В квитанциях тверского водоканала, как и раньше, будет строка «водоснабжение», учитывающая потребление холодной воды, и «водоотведение», которая учитывает объем канализования холодной и горячей воды. А если в доме закрытая система горячего водоснабжения с использованием бойлеров, есть еще строка «ХВС в ГВС». Эти услуги не дублируются в разных платежных документах. Чтобы не возникла задолженность, оплачивать их следует по квитанции «Тверь Водоканала», - поясняет коммерческий директор ООО «Тверь Водоканал» Юлия Сорокина.

«Тверь Водоканал» планирует доставить квитанции за декабрь уже на следующей неделе, чтобы жители Твери могли встретить новый год без долгов за услуги ЖКХ.