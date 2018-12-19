Летом в лагерях Тверской области отдохнули 11 719 детей
В Твери подвели итоги организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. По информации управления образования администрации города, летом для детей работали 62 учреждения. Среди них было 52 сезонных лагеря с дневным пребывания детей, 9 загородных лагерей и детская дача «Отмичи». Минувшим летом здесь отдохнули 11 719 детей.
Напомним, перед началом сезона во всех загородных лагерях прошли противопожарные мероприятия. Территории расчистили от сухой травы и обработали здания огнезащитным веществом. Также проверку прошли средства пожаротушения, электрооборудование и пожарная сигнализация
В администрации Твери сообщили, что все дети могли в лагерях заниматься спортом, творчеством и искусством. Ребята участвовали в весёлых стартах, турнирах по настольному теннису, футболу, квестах, праздниках. В этом году проводили театральные дни - артисты выезжали на творческие встречи с детьми.
Все мероприятия по организации летнего отдыха, запланированные администрацией Твери на текущий год, были реализованы в полном объеме, в летних учреждениях были созданы комфортные и безопасные условия для отдыха детей и подростков.