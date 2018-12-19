2018-12-19T11:53:30+03:00
Общество

Летом в лагерях Тверской области отдохнули 11 719 детей

Подведен итог организации детского отдыха в летние каникулы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Все запланированные мероприятия по организации летнего отдыха были реализованы в полном объемеВсе запланированные мероприятия по организации летнего отдыха были реализованы в полном объемеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Твери подвели итоги организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. По информации управления образования администрации города, летом для детей работали 62 учреждения. Среди них было 52 сезонных лагеря с дневным пребывания детей, 9 загородных лагерей и детская дача «Отмичи». Минувшим летом здесь отдохнули 11 719 детей.

Напомним, перед началом сезона во всех загородных лагерях прошли противопожарные мероприятия. Территории расчистили от сухой травы и обработали здания огнезащитным веществом. Также проверку прошли средства пожаротушения, электрооборудование и пожарная сигнализация

В администрации Твери сообщили, что все дети могли в лагерях заниматься спортом, творчеством и искусством. Ребята участвовали в весёлых стартах, турнирах по настольному теннису, футболу, квестах, праздниках. В этом году проводили театральные дни - артисты выезжали на творческие встречи с детьми.

Все мероприятия по организации летнего отдыха, запланированные администрацией Твери на текущий год, были реализованы в полном объеме, в летних учреждениях были созданы комфортные и безопасные условия для отдыха детей и подростков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи