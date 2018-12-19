Несколько домов в Заволжье в Твери остались без холодной воды

19 Дек. 11:17 2018-12-19T11:17:10+03:00

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В Твери коммунальщики перенесли ремонтные работы с 18 декабря на 19 декабря. По техническим причинам врезать запорную арматуру на улице Благоева решили сегодня. Работы начались с 09:00.

В связи с этим в домах № 3 копр.1-3, 5, 5 копр.2, 5 корп.4 по улице Благоева, № 7, 8, 9, 10, 12 по улице Скворцова-Степанова и № 128 корп.2, 130 по улице Горького не будет холодной воды.

Водоснабжение обещают восстановить к 13:00.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону информационно-справочной службы - 62-01-02.