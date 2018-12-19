2018-12-19T10:49:46+03:00
Общество

В суд передано дело над 65-летним преподавателем из Твери, которого подозревают в получении взятки

За деньги он ставил студентам зачет
Виктория ЖУКОВА
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За "зачтено" преподаватель брал взяткиЗа "зачтено" преподаватель брал взятки
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В Заволжский районный суд Твери поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении преподавателя Тверского государственного технического университета. 65-летнего мужчину обвиняют в получение взятки.

Напомним, доцент с января по май 2018 года предлагал студентам через посредника подготовить им контрольные работы за денежное вознаграждение. Так учащиеся могли беспроблемно получить положительную отметку по дисциплине "Геология". 26 студентов второго курса заочного и дополнительного профессионального образования перевели посреднику в общей сумме 53 тысячи рублей. После этого преподаватель поставил в зачетных книжках и в ведомостях дату сдачи, "зачтено" и свою подпись.

В пресс-службе суда сообщили, что по ходатайству обвиняемого дело назначено к рассмотрению в особом порядке. Судебное разбирательство пройдет 27 декабря.

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