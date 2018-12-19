2018-12-19T10:07:19+03:00
Общество

На оживленном перекрестке в Твери на час отключили светофор

По возможности водителям лучше объехать этот участок
Виктория ЖУКОВА
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Светофор не будет работать часСветофор не будет работать часФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В Твери отключили светофорные объекты на оживленном перекрёсте. С 10:00 19 декабря работать перестали все светофоры, установленные по углам пересечения улицы Софьи Перовской и Беляковского переулка.

В региональном УГИБДД России по Тверской области уточнили, что отключение продлится всего час. Уже в 11:00 движение на перекрестке будет проходить в обычном режиме.

Напомним, что автомобилистам при проезде данного участка следует вспомнить знаки приоритета. Также важно уступать дорогу пешеходам, как только те вступили на «зебру». По возможности выбирать пути объезда.

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