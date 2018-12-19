2018-12-19T10:00:56+03:00
Происшествия

Пожарные спасли 36-летнего жителя Тверской области из горящей квартиры

В Конаково произошел пожар в пятиэтажном доме
Виктория ЖУКОВА
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Личный состав вытащил мужчину из огня Фото: УМЧС России по Тверской областиЛичный состав вытащил мужчину из огня Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области 18 декабря произошел пожар в квартире. Сообщение о том, что на улице Крупской в Конаково горит пятиэтажка, поступило спасателям в 17:52. Пожарные за считанные минуты прибыли на место происшествия и локализовали возгорание. Полностью пожар потушили в 18:50.

В региональном УМЧС России по Тверской области сообщили, что личный состав пожарно-спасательной части №15 спас 36-летнего хозяина квартиры. Мужчину из квартиры вынесли на свежий воздух.

Во время пожара огонь повредил внутреннюю отделку комнаты на площади 10 квадратных метров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем хозяина квартиры.

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