Пожарные спасли 36-летнего жителя Тверской области из горящей квартиры

19 Дек. 10:00 2018-12-19T10:00:56+03:00

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В Тверской области 18 декабря произошел пожар в квартире. Сообщение о том, что на улице Крупской в Конаково горит пятиэтажка, поступило спасателям в 17:52. Пожарные за считанные минуты прибыли на место происшествия и локализовали возгорание. Полностью пожар потушили в 18:50.

В региональном УМЧС России по Тверской области сообщили, что личный состав пожарно-спасательной части №15 спас 36-летнего хозяина квартиры. Мужчину из квартиры вынесли на свежий воздух.

Во время пожара огонь повредил внутреннюю отделку комнаты на площади 10 квадратных метров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем хозяина квартиры.