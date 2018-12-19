Водитель "УАЗа" попал в серьезное ДТП на трассе М-11 в Тверской области
В больницу мужчина ехать отказался
Водитель "УАЗа" отказался ехать в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 18 декабря, на 350 км траммы М-11, проходящей через Бологовский район Тверской области, произошла серьезная авария. Дорожное происшествие случилось около 00:45.
Полицейские выяснили, что 56-летний водитель фургона "Nissan Cabstar" не смог выбрать верную дистанцию и врезался в идущий впереди "УАЗ Патриот".
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 61-летний обладатель внедорожника получил различные травмы. Мужчина от госпитализации отказался, а врачи оказали ему помощь на месте ДТП.