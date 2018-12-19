26 огнеборцев тушили пожар в двухэтажном доме в Тверской области

19 Дек. 08:47 2018-12-19T08:48:21+03:00

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В ночь на 19 декабря в Кувшиново Тверской области на улице Пушкина загорелся многоквартирный дом. Информация о пожаре поступила в региональное УМЧС России в 01:33. Уже через почти 50 минут пожарные отчитались о локализации возгорания. Полностью потушить огонь удалось только в 05:30.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что при разборе завалов был обнаружен труп неизвестного. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены по всей площади. Причина пожара и личность погибшего устанавливаются.

На месте происшествия работали 26 человек, которые тушили пожар с помощью восьми единиц техники.