26 огнеборцев тушили пожар в двухэтажном доме в Тверской области
Во время пожара погиб неизвестный
Пожарные несколько часов тушили жилой домФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:
В ночь на 19 декабря в Кувшиново Тверской области на улице Пушкина загорелся многоквартирный дом. Информация о пожаре поступила в региональное УМЧС России в 01:33. Уже через почти 50 минут пожарные отчитались о локализации возгорания. Полностью потушить огонь удалось только в 05:30.
В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что при разборе завалов был обнаружен труп неизвестного. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены по всей площади. Причина пожара и личность погибшего устанавливаются.
На месте происшествия работали 26 человек, которые тушили пожар с помощью восьми единиц техники.