Новый пешеходный светофор заработал в Заволжском районе Твери

19 Дек. 09:24 2018-12-19T09:24:37+03:00

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В Твери заработал пешеходный светофор, который недавно установили на пересечении улиц Туполева и Розы Люксембург в районе дома № 61. Светофорный объект подключили в минувшие выходные. Работает он по вызову переходов, то есть, чтобы остановить автомобильный поток, жители должны начать на специальную кнопку.

Следующим планируют подключить пешеходный светофор на проспекте Ленина у дома № 27. Его установили на опасном пешеходном переходе рядом с политехом.

Такие светофоры устанавливают в Твери, чтобы снизить уровень аварийности на участках.