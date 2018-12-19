Тверское суворовское училище отмечает 75-летие со дня основания

19 Дек. 08:05 2018-12-19T08:05:33+03:00

За годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят

Изменить размер текста: A A

19 декабря Тверскому суворовскому военному училищу исполняется 75 лет. В Твери пройдет торжественное мероприятие, посвященное этой дате.

Накануне юбилея прошла церемония гашения памятного художественного конверта, на котором изображено главное здание Тверского суворовского военного училища.

В областном правительстве напомнили, что первый набор в тогда еще Калининское суворовское училище прошел в 1943 году. Первыми воспитанниками учреждения стали мальчики 8-13 лет, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне. В 1945 году суворовцы приняли участие в Параде Победы в Москве.

За годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое были удостоены звания Героя Советского Союза, а шестеро - Героя России, один получил звание Героя Социалистического труда.

Училище 13 раз награждалось почётным переходящим призом Министерства обороны страны за лучшие результаты в учебно-воспитательной работе.