2018-12-19T08:05:33+03:00
Общество

Тверское суворовское училище отмечает 75-летие со дня основания

За годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят
Виктория ЖУКОВА
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Училище 13 раз награждалось почётным переходящим призом Министерства обороны страныУчилище 13 раз награждалось почётным переходящим призом Министерства обороны страныФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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19 декабря Тверскому суворовскому военному училищу исполняется 75 лет. В Твери пройдет торжественное мероприятие, посвященное этой дате.

Накануне юбилея прошла церемония гашения памятного художественного конверта, на котором изображено главное здание Тверского суворовского военного училища.

В областном правительстве напомнили, что первый набор в тогда еще Калининское суворовское училище прошел в 1943 году. Первыми воспитанниками учреждения стали мальчики 8-13 лет, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне. В 1945 году суворовцы приняли участие в Параде Победы в Москве.

За годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое были удостоены звания Героя Советского Союза, а шестеро - Героя России, один получил звание Героя Социалистического труда.

Училище 13 раз награждалось почётным переходящим призом Министерства обороны страны за лучшие результаты в учебно-воспитательной работе.

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