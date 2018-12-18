Сезон балов начинается в обновленный музей Пушкина в Тверской области
20 декабря в музее Пушкина, который находится в селе Берново Старицкого района Тверской области, начинается сезон балов. В этом году в музей заметно обновился.
В бальном зале установили современное звуковое и проекционное оборудование, а также мебель, выполненная в стиле первой четверти XIX века. Было сделано новое оформление интерьера, продумана система экспонирования картин. Кроме того, был приобретен электрогенератор, который позволит музею работать в случае отключения электроэнергии.
Еще была обустроена парковая зона: в порядок привели дорожки, установили новые скамейки и садовые фонари на солнечных батареях. Теперь все зоны составляют единый комплекс и дополняют друг друга, сохраняют облик уникальной усадьбы пушкинского времени.