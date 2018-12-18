Выплаты на первого ребёнка получили уже 1780 семей из Тверской области

18 Дек. 19:31 2018-12-18T19:31:14+03:00

Изменить размер текста: A A

1780 семей Тверской области с начала года получили ежемесячную выплату на первого ребёнка. Эта новая мера социальной поддержки была введена с 1 января 2018 года.

Размер пособия в Тверской области составляет 10 625 рублей.

В областном правительстве напоминают, что право на получение пособия имеют семьи, в которых в этом году родился или усыновлён первый ребёнок. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 16 тысяч 556 рублей 55 копеек на одного человека. Деньги выплачиваются мамам до достижения ребёнком полутора лет.