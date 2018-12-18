2018-12-18T17:54:26+03:00
Звезды

Комедию «Любовный пасьянс» представит в Твери Московский театр «Мюзик-холл»

Начало в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
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Перед зрителями предстанет по-настоящему звездный состав артистов комедийного жанраПеред зрителями предстанет по-настоящему звездный состав артистов комедийного жанра
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Московский театр «Мюзик-холл» продолжает радовать своих зрителей очередными премьерами. 30 декабря в канун Нового года театр представит искромётную комедию «Любовный пасьянс».

В основу спектакля легла пьеса современного драматурга Василия Захарова «Чужих мужей не бывает». Перед зрителями предстанет по-настоящему звездный состав артистов комедийного жанра: Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич и другие. Поклонники драматического искусства смогут увидеть спектакль именно в том виде, в каком он идет в Москве.

Элизабет - молодая разведенная женщина, проживающая в элитной квартире в центре Дублина. Она - любовница двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Неожиданный приезд ее подруги Аннет буквально путает все карты. В один момент в квартире Элизабет оказываются все: неверные мужья, они же любовники, разъяренные жены, они же отчаянные домохозяйки, незадачливая подруга и сама виновница этого балагана.

«Комедия положений с ирландским акцентом» - так определяет жанр спектакля молодой режиссер Сергей Ефремов.

«Панорама»

Начало в 18.00.

Справки по тел.: 8 (4822) 300-033, 5-777-55.

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